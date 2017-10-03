В Волгограде откроется выставка реализованных архитектурных проектов
Выставка приурочена к Международному дню архитектуры. Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, экспозиция посвящена достижениям волгоградских проектировщиков за последнее десятилетие.
В рамках экспозиции представлены 26 проектов, причем это не просто красивые и оригинальные архитектурные задумки, оставшиеся на бумаге, а реализованные идеи. Посетители в представленных проектах узнают известные здания, без которых уже немыслим современный архитектурный облик Волгограда.
- Эта выставка как нельзя лучше сможет показать потенциал и талант местных архитекторов, которые на протяжении многих десятилетий успешно конкурируют с работами мастеров мирового уровня, - отметил руководитель департамента по градостроительству и архитектуре Эдвин Петров.
Новая экспозиция «Современная архитектура Волгограда» будет действовать до конца октября.
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