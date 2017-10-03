В Волгограде 100 контрактников совершили 40-километровый марш-бросок
По окончании сборов контрактники сдали зачеты и экзамены по программе интенсивной общевойсковой подготовке. Основное внимание в обучении уделялось тактической, огневой, военно-медицинской подготовкам, защите от оружия массового поражения.
Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), военнослужащие прошли «обкатку» танками, выполнили нормативы по прохождению огненно-штурмовой полосы, научились готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря, оказывать первую медицинскую помощь с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.
Финальным этапом «курсов выживания» стал 40-километровый марш-бросок по пересеченной местности при полной выкладке. Также военнослужащие выполнили контрольные стрельбы из штатного оружия.
До конца года на базе отдельного учебного железнодорожного батальона в Волгограде «курсы выживания» пройдут около 2,5 тыс. военнослужащих разных родов войск.
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