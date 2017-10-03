В Волгограде 100 контрактников совершили 40-километровый марш-бросок

В Волгограде на базе отдельного учебного железнодорожного батальона более 100 военнослужащих по контракту прошли «курсы выживания».

По окончании сборов контрактники сдали зачеты и экзамены по программе интенсивной общевойсковой подготовке. Основное внимание в обучении уделялось тактической, огневой, военно-медицинской подготовкам, защите от оружия массового поражения.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), военнослужащие прошли «обкатку» танками, выполнили нормативы по прохождению огненно-штурмовой полосы, научились готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря, оказывать первую медицинскую помощь с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.

Финальным этапом «курсов выживания» стал 40-километровый марш-бросок по пересеченной местности при полной выкладке. Также военнослужащие выполнили контрольные стрельбы из штатного оружия.