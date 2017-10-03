В центре Волжского запустили экономичную линию наружного освещения
Вчера, 12:08ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации города Волжского/ admvol.ru
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В центре города Волжском заработала новая линия наружного освещения, которая протянулась вдоль дома №97 по проспекту Ленина.
Не так давно мэр Волжского Игорь Воронин поставил перед профильными структурами администрации задачу осветить тротуар вдоль тысячеквартирного дома.
И вот наконец сотрудники ВМЭС выполнили многочисленные просьбы жителей близлежащих кварталов – улица в центре города получила новое освещение.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, линия освещения изготовлена из антикоррозийных материалов. А само новое оборудование в 5-6 раз экономичнее обычного.
По словам энергетиков, выполнявших монтаж, срок службы светодиодных фонарей составляет более 6 лет.
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