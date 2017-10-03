В центре Волжского запустили экономичную линию наружного освещения

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, линия освещения изготовлена из антикоррозийных материалов. А само новое оборудование в 5-6 раз экономичнее обычного.

И вот наконец сотрудники ВМЭС выполнили многочисленные просьбы жителей близлежащих кварталов – улица в центре города получила новое освещение.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 937 708 14 50