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В «Старой Сарепте» волгоградцев научат, как надо праздновать «Октоберфест»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В «Старой Сарепте» волгоградцев научат, как надо праздновать «Октоберфест»

Вчера, 15:09ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Музей-заповедник "Старая Сарепта"/ poiskvolgograd.ru
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