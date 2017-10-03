В «Старой Сарепте» волгоградцев научат, как надо праздновать «Октоберфест»
Волгоградцы узнают о традициях немецких пивоваров и о развитии пивоварения в Сарепте, начиная с XVIII века, их ожидает спуск в винный подвал, где расскажут, как 200 лет назад местные немцы варили пиво и как его хранили. Конечно, не обойдется без дегустации пенного напитка, и естественно, какой же «Октоберфест» без музыки и веселья? В специальную программу сотрудники музея включили традиционные для фестиваля песни и развлечения.
Напомним, «Октоберфест» имеет старинную историю. Впервые такой праздник состоялся 12 октября 1810 года в честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской. Бракосочетание отмечали все жители Мюнхена. Прошли века, но популярность праздника не угасла, а только возросла — на сегодняшний день это самое большое народное гуляние в мире, занесенное в книгу рекордов Гиннеса.
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