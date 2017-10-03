В «Старой Сарепте» волгоградцев научат, как надо праздновать «Октоберфест»

7 октября в 16:00 музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает волгоградцев на «Октоберфест» - программу, посвященную одному из самых масштабных осенних праздников в Германии.

Волгоградцы узнают о традициях немецких пивоваров и о развитии пивоварения в Сарепте, начиная с XVIII века, их ожидает спуск в винный подвал, где расскажут, как 200 лет назад местные немцы варили пиво и как его хранили. Конечно, не обойдется без дегустации пенного напитка, и естественно, какой же «Октоберфест» без музыки и веселья? В специальную программу сотрудники музея включили традиционные для фестиваля песни и развлечения.