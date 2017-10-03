В регионе приставы проведут рейды по квартирам должников за услуги ЖКХ

Со 2 октября и до конца месяца в Волгоградской области судебные приставы-исполнители проведут акцию «Заплати долги за газ, и тепло придет тотчас!».

Во время акции будет усилена работа по взысканию с жителей задолженности по услугам ЖКХ.

В течение месяца приставы проведут по квартирам должников совместные рейды с представителями ЖКХ, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.