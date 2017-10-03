В регионе приставы проведут рейды по квартирам должников за услуги ЖКХ
Вчера, 07:32ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФССП России по Волгоградской области/ http://r34.fssprus.ru
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Со 2 октября и до конца месяца в Волгоградской области судебные приставы-исполнители проведут акцию «Заплати долги за газ, и тепло придет тотчас!».
Во время акции будет усилена работа по взысканию с жителей задолженности по услугам ЖКХ.
В течение месяца приставы проведут по квартирам должников совместные рейды с представителями ЖКХ, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.
В Управлении надеются, что начавшаяся акция привлечет внимание общественности к проблеме неуплаты волгоградцами коммунальных платежей. В преддверии отопительного сезона актуальным становится вопрос о взыскании задолженности за газ, свет, отопление.
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