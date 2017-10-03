В регионе организован новый ресурсный центр сопровождения детей с аутизмом

В Волгоградской школе-интернате № 5 создан ресурсный центр сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета образования и науки Волгоградской области, специалисты центра будут координировать учебный процесс почти 1,4 тысячи школьников, которые обучаются инклюзивно, более 1,6 тысячи детей, посещающих специально созданные классы и около четырех тысяч учащихся, обучающихся в специализированных школах.

К слову, в Волгоградской области в последнее время расширена сеть специализированных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные программы. На сегодняшний день в регионе действует семь ресурсных центров различной коррекционной направленности: пять на территории Волгограда, один в Волжском и один в Михайловке. Кроме того, на базе 17 образовательных организаций образования действуют консультационно-методические службы разных направлений.