В регионе организован новый ресурсный центр сопровождения детей с аутизмом
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета образования и науки Волгоградской области, специалисты центра будут координировать учебный процесс почти 1,4 тысячи школьников, которые обучаются инклюзивно, более 1,6 тысячи детей, посещающих специально созданные классы и около четырех тысяч учащихся, обучающихся в специализированных школах.
Перед новым ресурсным центром поставлен целый ряд задач. Это координация деятельности общеобразовательных организаций, осуществляющих комплексную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, внедрение системы комплексных медико-социальных, психолого-педагогических и методических ресурсов.
К слову, в Волгоградской области в последнее время расширена сеть специализированных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные программы. На сегодняшний день в регионе действует семь ресурсных центров различной коррекционной направленности: пять на территории Волгограда, один в Волжском и один в Михайловке. Кроме того, на базе 17 образовательных организаций образования действуют консультационно-методические службы разных направлений.
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