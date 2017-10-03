В регионе определены 12 опасных участков, где чаще всего происходят ДТП

Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области проведен анализ количества ДТП на разных участках дорог и магистралей региона.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, по итогам 2016 года в Волгоградской области было выявлено 12 участков, где чаще всего происходят дорожные аварии. По каждому из них проводится анализ причин и условий совершения ДТП и принимаются меры по снижению аварийности.

Так, один из проблемных участков выявлен в Светлоярском районе, на 68 км автомобильной дороги «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск». В 2016 году здесь произошло 9 автомобильных аварий, в результате которых 1 человек погиб и 15 были ранены. Основной причиной ДТП стало несоблюдение водителями скоростного режима на участке трассы с опасным поворотом.