В регионе определены 12 опасных участков, где чаще всего происходят ДТП
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, по итогам 2016 года в Волгоградской области было выявлено 12 участков, где чаще всего происходят дорожные аварии. По каждому из них проводится анализ причин и условий совершения ДТП и принимаются меры по снижению аварийности.
Так, один из проблемных участков выявлен в Светлоярском районе, на 68 км автомобильной дороги «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск». В 2016 году здесь произошло 9 автомобильных аварий, в результате которых 1 человек погиб и 15 были ранены. Основной причиной ДТП стало несоблюдение водителями скоростного режима на участке трассы с опасным поворотом.
Для того, чтобы снизить потенциальный риск для участников дорожного движения, здесь были установлены барьерное ограждение и сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка термопластиком. Для улучшения видимости участок дороги оборудовали искусственным освещением и светодиодными дорожными знаками.
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