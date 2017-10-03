Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Спецпроекты
В регионе определены 12 опасных участков, где чаще всего происходят ДТП
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%94%d0%a2%d0%9f+%d0%97%d0%9d%d0%90%d0%9a+%d0%9a%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%a2%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba+%286%29

В регионе определены 12 опасных участков, где чаще всего происходят ДТП

Вчера, 15:39ОбществоФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
Жизнь – не сахар: опасно, долго, нервно
Калачевский алкоголик признался в убийстве и показал, как душил ребенка
Армен Оганесян: «Усилия по ремонту волгоградских дорог слабы и безвольны»