Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала собственную музыкальную премию

В декабре социальная сеть «ВКонтакте» вручит собственную музыкальную премию VK Music Awards и расскажет пользователям о самых популярных и прослушиваемых исполнителях в России. Продюсером мероприятия станет Тимур Бекмамбетов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте», церемонию вручения премии пользователи соцсети смогут посмотреть прямо на экранах своих смартфонов в «screen-reality» формате 9:16. Вести её будет Павел Воля.

— Потребление музыки давно изменилось, а музыкальные премии за последние двадцать лет не поменялись никак, — говорит Александр Круглов, директор по маркетингу «ВКонтакте». — «ВКонтакте» — крупнейшая музыкальная платформа в России, мы создали новую культуру потребления музыки и легализовали её, подписав контракт со всеми крупнейшими правообладателями. Теперь настало время наградить настоящих звёзд — не тех, кто нравится какому-то продюсеру, а кого реально слушают люди. Чтобы попасть на эту премию, не нужно будет покупать билеты, достаточно открыть трансляцию в приложении «ВКонтакте».

Продюсер премии Тимур Бекмамбетов также уверен, что VK Music Awards станет инновационным мероприятием, представляющим собой знаковое событие.

На наших глазах происходит радикальное изменение в индустрии развлечений — музыка, кино, телевидение и Интернет, дополняя друг друга, образуют принципиально новый, интерактивный тип медиа. VK Music Awards — это по-настоящему инновационный проект! Такого ещё не делал никто! Наша церемония будет транслироваться онлайн и позволит многомиллионной аудитории VK ощущать себя активными участниками происходящего на экране! А самое главное, они смогут не только смотреть, но и общаться с любимыми артистами в прямом эфире.Тимур Бекмамбетов, продюсер VK Music Awards