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Роспотребнадзор выяснил, что спиннеры не воздействуют на психику детей
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Роспотребнадзор выяснил, что спиннеры не воздействуют на психику детей

Вчера, 12:56ОбществоСтанислав ЛопатинФото: youtube.com
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