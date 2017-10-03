Роспотребнадзор выяснил, что спиннеры не воздействуют на психику детей

Роспотребнадзор получил заключение научно-исследовательских организаций в сфере охраны здоровья детей о том, что спиннеры абсолютно не влияют на психику несовершеннолетних.

Как писало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», еще в августе в ведомстве решили проверить новомодную игрушку на ее безопасность, учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества по поводу агрессивного продвижения спиннеров.

По результатам проведенных экспертиз установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка, а повышенный интерес к ней носит кратковременный характер, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В то же время эксперты отмечают, что спиннеры нужно с осторожностью давать маленьким детям. Случаи вреда могут быть связаны с поломкой игрушки и механическими повреждениями различных частей тела ребенка ее деталями.

В связи с этим Роспотребнадзор снова повторяет свои рекомендации:

- не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук;

- при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум; в случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования;

- если с игрушкой играют дети, следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей;

- спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания («часовыми» батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых, чтобы избежать проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей.

Кстати, через месяц после выхода рекомендаций Роспотребнадзора, аналогичные инструкции дала и Американская комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC).