На учении в Прудбое артиллеристы ЮВО выпустили по мишеням 500 снарядов

На полигоне Прудбой артиллеристские подразделения волгоградского мотострелкового соединения в рамках лагерного сбора провели тактическое учение с боевой стрельбой.

Военнослужащим нужно было поразить одиночные и групповые цели на дальности от 3 до 12 км. По мишеням было выпущено около 500 крупнокалиберных снарядов, а также более 100 различных мин и гранат, рассказали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

В ходе учения также были выполнены упражнения по артиллерийской разведке различными способами, в частности, с применением подвижного разведывательного пункта ПРП-4, станций наземной артиллерийской разведки СНАР, лазерных приборов разведки ЛПР и других технических средств.

Стоит отметить, что перед этим в течение месяца артиллеристы оттачивали свое профессиональное мастерство, совершенствовали боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов. Они осваивали новые способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя.

Особое внимание уделялось и тренировкам на пунктах управления огнем артиллерии.