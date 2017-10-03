На учении в Прудбое артиллеристы ЮВО выпустили по мишеням 500 снарядов
Военнослужащим нужно было поразить одиночные и групповые цели на дальности от 3 до 12 км. По мишеням было выпущено около 500 крупнокалиберных снарядов, а также более 100 различных мин и гранат, рассказали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
В ходе учения также были выполнены упражнения по артиллерийской разведке различными способами, в частности, с применением подвижного разведывательного пункта ПРП-4, станций наземной артиллерийской разведки СНАР, лазерных приборов разведки ЛПР и других технических средств.
Стоит отметить, что перед этим в течение месяца артиллеристы оттачивали свое профессиональное мастерство, совершенствовали боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов. Они осваивали новые способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя.
Особое внимание уделялось и тренировкам на пунктах управления огнем артиллерии.
В лагерном сборе было задействовано около 500 военнослужащих и около 100 единиц военной техники, в том числе 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», 120-мм орудия «Хоста», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и др.
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