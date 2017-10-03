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На учении в Прудбое артиллеристы ЮВО выпустили по мишеням 500 снарядов
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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На учении в Прудбое артиллеристы ЮВО выпустили по мишеням 500 снарядов

Вчера, 15:15ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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