На гала-концерте в честь 100-летия Серебряковки студенты исполнят Шостаковича

В Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова завершается подготовка к межрегиональному педагогическому форуму, который пройдет 5-6 октября.

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в работе форума примут участие более 500 деятелей культуры - представители профессорско-преподавательского состава и студенты всех творческих вузов Волгограда – консерватории, института искусств и культуры, института художественного образования ВГСПУ, а также руководители и преподаватели музыкальных школ и школ искусств.

Одним из ярких мероприятий первого дня работы форума станет гала-концерт. По информации пресс-службы администрации Волгограда, в консерватории уже прошла его генеральная репетиция. Впервые на сцене выступит студенческий симфонический оркестр Волгоградской консерватории. Музыканты исполнят одно из произведений Дмитрия Шостаковича - «Танец Ломового» из балета «Болт».

- В этом учебном году мы взяли совершенно новый репертуар, который раньше не играли, - рассказал преподаватель, доцент, главный дирижер симфонического оркестра Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова Юрий Кавич. - Наши студенты познакомились с образцами великолепной классической музыки.