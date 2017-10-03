На фестивале корейской культуры волгоградцы примерят национальные костюмы
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по делам национальностей и казачества, организатором фестиваля выступает Волгоградский корейский центр «Миринэ».
Волгоградцы смогут примерить национальные традиционные костюмы жителей Кореи – ханбок. Кроме того, зрители познакомятся с популярным современным направлением музыкальной корейской субкультуры «k-pop» - свои танцевальные постановки будут демонстрировать лучшие российские команды, пропагандирующие этот стиль, из Москвы, Санкт-Петербурга, Ташкента, Элисты, Волгограда, Волжского. Также ожидается участие исполнителей из Сеула.
Помимо этого, в рамках XIV фестиваля корейской культуры пройдут выставки-ярмарки, кулинарное шоу, фотосессии, мини-концерт, конкурсы и многое другое.
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