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Колин Смит: «Рисков для срыва сроков сдачи стадиона комиссия ФИФА не видит»
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Колин Смит: «Рисков для срыва сроков сдачи стадиона комиссия ФИФА не видит»

Вчера, 11:09ОбществоСветлана АлекбароваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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