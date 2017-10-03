Колин Смит: «Рисков для срыва сроков сдачи стадиона комиссия ФИФА не видит»
Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил при общении с журналистами, что сомнений, что «Волгоград-Арену» подрядчик сдаст в срок, представители ФИФА не видят.
Была проделана огромная работа в плане подготовки города к чемпионату. Что касается стадиона, мы видим прогресс и не видим рисков по срыву сроков строительства.Колин Смит, директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий
Напомним, что главную арену мундиаля в Волгограде планируется сдать к концу ноября - к этому сроку должны завершиться общестроительные работы. Колин Смит также отметил очень удачный проект стадиона, который отлично вписывается в ландшафт.
В ходе сегодняшнего визита представители ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» обсудили, как будет функционировать стадион во время отборочных матчей мундиаля в июне 2018 года, как будут распределяться потоки болельщиков и т.д. Эти вопросы будут отработаны в ходе тестовых игр следующей весной.
Стадион - это важная, но не единственная площадка ЧМ-2018, готовность которой сегодня инспектируют представители ФИФА. После обеда члены комиссии осмотрят запасные поля, побывают в аэропорту Волгограда, познакомятся с объектами размещения и инфраструктуры, которые создаются к чемпионату.
Напомним, что сегодня готовность городов России в проведению чемпионата мира по футболу 2018 года будет обсуждаться на заседании Совета по развитию физкульткры и спорта, которое проведет президент Владимир Путин. В заседании примет участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
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