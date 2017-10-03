Колин Смит: «Рисков для срыва сроков сдачи стадиона комиссия ФИФА не видит»

Высокую оценку степени готовности стадиона «Волгоград-Арена» к чемпионату мира по футболу-2018 дали сегодня участники шестого инспекционного визита ФИФА.

Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил при общении с журналистами, что сомнений, что «Волгоград-Арену» подрядчик сдаст в срок, представители ФИФА не видят.

Была проделана огромная работа в плане подготовки города к чемпионату. Что касается стадиона, мы видим прогресс и не видим рисков по срыву сроков строительства.Колин Смит, директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий

Напомним, что главную арену мундиаля в Волгограде планируется сдать к концу ноября - к этому сроку должны завершиться общестроительные работы. Колин Смит также отметил очень удачный проект стадиона, который отлично вписывается в ландшафт.

В ходе сегодняшнего визита представители ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» обсудили, как будет функционировать стадион во время отборочных матчей мундиаля в июне 2018 года, как будут распределяться потоки болельщиков и т.д. Эти вопросы будут отработаны в ходе тестовых игр следующей весной.

Стадион - это важная, но не единственная площадка ЧМ-2018, готовность которой сегодня инспектируют представители ФИФА. После обеда члены комиссии осмотрят запасные поля, побывают в аэропорту Волгограда, познакомятся с объектами размещения и инфраструктуры, которые создаются к чемпионату.