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Волгоградцы жалуются в Госжилнадзор на некачественное оказание услуг ЖКХ
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Волгоградцы жалуются в Госжилнадзор на некачественное оказание услуг ЖКХ

Сегодня, 12:09ОбществоНаталья ЖурбинаФото: ural-trans-prok.ru
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