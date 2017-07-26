Волгоградцы жалуются в Госжилнадзор на некачественное оказание услуг ЖКХ

В инспекции государственного жилищного надзора по Волгоградской области состоялся очередной личный прием граждан, который посетили 8 жителей региона.

Со своими коммунальными проблемами к первому заместителю руководителя ведомства Станиславу Данилову обратились граждане из Волжского, р.п. Новый Рогачик, Дубовского района, а также из Центрального и Дзержинского районов Волгограда, сообщили в пресс-службе Госжилнадзора.

Жители региона жаловались на ненадлежащее содержание и ремонт общего имущества, некачественное оказание коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на неправомерное, по их мнению, начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. Также обращения касались переселения из аварийного жилья и подготовки жилых домов к осенне-зимнему периоду.

Результатом проведенного приема стали 7 письменных жалоб, по которым будут проведены проверки, об итогах которых жители будут проинформированы.