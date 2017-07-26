Волгоградцы жалуются в Госжилнадзор на некачественное оказание услуг ЖКХ
Со своими коммунальными проблемами к первому заместителю руководителя ведомства Станиславу Данилову обратились граждане из Волжского, р.п. Новый Рогачик, Дубовского района, а также из Центрального и Дзержинского районов Волгограда, сообщили в пресс-службе Госжилнадзора.
Жители региона жаловались на ненадлежащее содержание и ремонт общего имущества, некачественное оказание коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на неправомерное, по их мнению, начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. Также обращения касались переселения из аварийного жилья и подготовки жилых домов к осенне-зимнему периоду.
Результатом проведенного приема стали 7 письменных жалоб, по которым будут проведены проверки, об итогах которых жители будут проинформированы.
Напомним, записаться на прием в инспекцию Госжилнадзора Волгоградской области можно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов, обратившись лично или по телефонам 35-21-45, 35-21-50. График личного приема размещен на официальном портале ведомства в разделе «Об органе исполнительной власти».