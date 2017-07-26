Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
Волгоградские татары представили наш регион на Всемирном конгрессе в Казани
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
%d0%9a%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8c+bluesky gatchina.ru

Волгоградские татары представили наш регион на Всемирном конгрессе в Казани

Сегодня, 10:46ОбществоНаталья ЖурбинаФото: bluesky-gatchina.ru
Читайте
также
Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI
Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»
Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году