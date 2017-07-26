Волгоградские татары представили наш регион на Всемирном конгрессе в Казани

Пятеро делегатов от национально-культурной автономии татар Волгоградской области участвуют в открывшемся накануне в Казани VI съезде Всемирного конгресса татар

Свое приветствие делегатам и гостям съезда направил Президент России Владимир Путин, опубликованном сегодня на официальном сайте Кремля.

В работе съезда принимают участие более тысячи делегатов и гостей из 73 регионов России и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе - и делегация Волгоградской области, сообщает региональный комитет по делам национальностей и казачества.

Сегодня, 3 августа состоится пленарное заседание, где собравшиеся обсудят деятельность исполкома Всемирного конгресса татар и его общественных структур за пять лет. Будет принята резолюция и избраны новый состав исполнительного комитета и председатель исполкома.