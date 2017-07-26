Волгоградские татары представили наш регион на Всемирном конгрессе в Казани
Свое приветствие делегатам и гостям съезда направил Президент России Владимир Путин, опубликованном сегодня на официальном сайте Кремля.
В работе съезда принимают участие более тысячи делегатов и гостей из 73 регионов России и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе - и делегация Волгоградской области, сообщает региональный комитет по делам национальностей и казачества.
Сегодня, 3 августа состоится пленарное заседание, где собравшиеся обсудят деятельность исполкома Всемирного конгресса татар и его общественных структур за пять лет. Будет принята резолюция и избраны новый состав исполнительного комитета и председатель исполкома.
Также в рамках съезда будет рассмотрен проект Единой общенациональной платформы применения родного языка, вопросы воспитания детей и молодежи, темы спонсорства и предпринимательства, состоится круглый стол «Музей татарских эмигрантов и портретная галерея татарского народа», состоится презентация социально-экономических и промышленных объектов Татарстана. А в последний день работы съезда, 5 августа, делегаты посетят Арский, Балтасинский, Кукморский, Тюлячинский районы, где познакомятся с опытом социально-культурного строительства и сохранения национальных традиций.