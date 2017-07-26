В Волгоградской области выявлены более 2 тысяч нарушений прав бизнесменов

Прокуратура Волгоградской области обобщила итоги проверок исполнения законодательства о защите прав предпринимателей, проведённых с начала текущего года. Оказалось, что за это время надзорные ведомства и органы местного самоуправления более двух тысяч раз ущемили законные интересы бизнесменов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, нарушения в отношении предпринимателей допускались как чиновниками, так и представителями различных государственных организаций. В частности, органы власти «на местах» регулярно игнорировали нормы законодательства в сфере предоставления бизнесменам государственных услуг, оказания им финансовой поддержки, реализации целевых программ по развитию предпринимательства.

Особое внимание прокуратура уделила ненадлежащему исполнению обязательств перед подрядчиками по исполненным контрактам: как выяснилось, во многих случаях чиновники просто не выплачивали коммерсантам деньги за выполненные работы или рассчитывались по контрактам не в полном объёме. В связи с наличием задолженности перед предпринимателями в адрес вице-губернатора Александра Дорждеева было внесено представление об устранении нарушений.

Другой важной проблемой, выявленной благодаря вмешательству прокуратуры, оказалось существенное количество незаконных проверок, организованных региональными управлениями надзорных ведомств. За внеплановые и необоснованные проверки бизнеса к административной ответственности привлечены должностные лица подразделений Роспотребнадзора и Госавтодорнадзора по области. За необоснованную проверку уже выполненного предписания в отношении управляющей компании оштрафованы и представители городской жилищной инспекции Волгограда.

— Проведённые проверки также показали, что должностными лицами органов контроля не всегда должным образом исполняются обязанности по внесению сведений о реализуемых проверках в государственную федеральную информационную систему «Единый реестр проверок». Факты невключения либо отражения неполных или недостоверных данных о проверках выявлены в деятельности региональных Управления государственного автодорожного надзора, Управления Роспотребнадзора и его территориальных подразделений, а также территориальных подразделений ГУ МЧС России по области, органов муниципального контроля, — отметили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.