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В Волгоградской области выявлены более 2 тысяч нарушений прав бизнесменов
Сюжеты:
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В Волгоградской области выявлены более 2 тысяч нарушений прав бизнесменов

Сегодня, 11:30ОбществоНикита ДробныФото: Kmvexpress.ru
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