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В Волгоградской области туристов познакомят с бытом животноводов и крестьян
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В Волгоградской области туристов познакомят с бытом животноводов и крестьян

Сегодня, 17:55ОбществоНикита ДробныФото: Photoshare.ru
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