В Волгоградской области туристов познакомят с бытом животноводов и крестьян
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экологии и природных ресурсов, центром специальных экскурсий станет крестьянско-фермерское хозяйство «Колесовы». Там разместится площадка для экспозиции, посетители которой смогут своими глазами увидеть, как живут и чем зарабатывают на жизнь селяне и животноводы.
Туристам предложат осмотреть скотный двор, птичник, цветник и теплицы. Заодно гости Волгоградской области смогут продегустировать натуральные продукты, выращенные местными фермерами на территории природного парка. Кроме того, в рамках тура любителей «аграрной экзотики» будет ждать посещение виноградников и домашней винодельни одного из жителей поймы, а завершится экскурсия визитом на берег знаменитого озера лотосов.