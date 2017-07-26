В Волгоградской области туристов познакомят с бытом животноводов и крестьян

В Волгоградской области открывается первый аграрно-экологический туристический маршрут. С 4 августа посетители природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» смогут не только насладиться местными красотами, но и познакомиться с фермерским бытом.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экологии и природных ресурсов, центром специальных экскурсий станет крестьянско-фермерское хозяйство «Колесовы». Там разместится площадка для экспозиции, посетители которой смогут своими глазами увидеть, как живут и чем зарабатывают на жизнь селяне и животноводы.