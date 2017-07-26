В Волгоградской области продлён приём заявок на конкурс социальных проектов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экономической политики и развития, конкурс проводится ПАО «Лукойл» при поддержке областной администрации. В этом году он состоится в тринадцатый раз; заявки на участие уже подали бюджетные, социальные и некоммерческие организации практически из всех районов Волгоградской области.
Конкурс направлен на поддержку проектов по благоустройству городских территорий, созданию спортивных и детских площадок, проведению фестивалей и праздников, поощрению одарённых детей и реконструкции памятников. Победителям будут предоставлены гранты на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.
Напомним, в прошлом году финансовую поддержку по итогам аналогичного конкурса получили благотворительные фонды Елены Исинбаевой, «Царицынская муза» и «Дети в беде», а также Светлоярский дом детского творчества и Волгоградский клинический госпиталь ветеранов войн.