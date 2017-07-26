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В Волгоградской области продлён приём заявок на конкурс социальных проектов
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Волгоградской области продлён приём заявок на конкурс социальных проектов

Сегодня, 10:50ОбществоНикита ДробныФото: Student.ifmo.ru
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