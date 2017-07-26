В Волгоградской области начался месячник сплочения воинских коллективов

В августе во всех частях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Волгоградской области, пройдет месячник сплочения воинских коллективов.

Основные задачи месячника заключаются в поддержании морально-психологического климата в подразделениях и скорейшей адаптации прибывшего молодого пополнения военнослужащих.

Как рассказали в пресс-службе ЮВО, запланировано более 100 занятий, направленных на повышение качества воспитания личного состава. Это встречи с сотрудниками правоохранительных органов, медработниками, военными социологами и психологами, вечера вопросов и ответов командования с военнослужащими и общие собрания в подразделениях.

Особое внимание в ходе месячника будет уделяться вопросам бытового и социального характера, мероприятиям по сохранению здоровья военнослужащих.