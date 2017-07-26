В Волгоградской области начался месячник сплочения воинских коллективов
Основные задачи месячника заключаются в поддержании морально-психологического климата в подразделениях и скорейшей адаптации прибывшего молодого пополнения военнослужащих.
Как рассказали в пресс-службе ЮВО, запланировано более 100 занятий, направленных на повышение качества воспитания личного состава. Это встречи с сотрудниками правоохранительных органов, медработниками, военными социологами и психологами, вечера вопросов и ответов командования с военнослужащими и общие собрания в подразделениях.
Особое внимание в ходе месячника будет уделяться вопросам бытового и социального характера, мероприятиям по сохранению здоровья военнослужащих.
До конца августа планируется провести занятия со всеми категориями военнослужащих с привлечением представителей администрации, родительских комитетов, советов ветеранов и женсоветов воинских частей.