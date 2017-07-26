В Волгоградской области началась масштабная поисковая экспедиция

Межрегиональная вахта памяти стартовала в Волгограде в рамках проекта «Лысая гора — южный рубеж Сталинграда». В масштабной поисковой экспедиции, которая продлится до 12 августа, примут участие представители Волгоградской, Астраханской и Свердловской областей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, вахта памяти будет проходить в местах, где во время Сталинградской битвы вели ожесточённые бои солдаты 64-й армии, а также 35-й и 36-й гвардейских стрелковых дивизий. Участники пятнадцати поисковых отрядов Волгоградской области вместе с единомышленниками из других регионов поднимут на поверхность останки погибших красноармейцев, их личные вещи и обмундирование. Все найденные предметы передадут в мемориальный комплекс в Россошках, где они станут частью экспозиции.