В Волгоградской области началась масштабная поисковая экспедиция
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, вахта памяти будет проходить в местах, где во время Сталинградской битвы вели ожесточённые бои солдаты 64-й армии, а также 35-й и 36-й гвардейских стрелковых дивизий. Участники пятнадцати поисковых отрядов Волгоградской области вместе с единомышленниками из других регионов поднимут на поверхность останки погибших красноармейцев, их личные вещи и обмундирование. Все найденные предметы передадут в мемориальный комплекс в Россошках, где они станут частью экспозиции.
Проект «Лысая гора — южный рубеж Сталинграда», в рамках которого состоится экспедиция, реализуется на средства президентского гранта, предоставленного областной молодёжной организации «Поиск». Среди его целей — создание музея памяти под открытым небом, реализация образовательной программы для поисковиков и формирование Центра поисковой работы. Кульминацией выполнения проекта станет торжественное перезахоронение останков советских воинов, которое пройдёт в Россошках 23 августа.