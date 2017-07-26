В Волгоградский государственный университет зачислили 80% бюджетников

Ректор Волгоградского государственного университета Василий Тараканов подписал приказ о зачислении абитуриентов-бюджетников. В вуз приняли 454 человек.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу университета, это пока лишь первая волна зачисления — на данном этапе в ВолГУ, как правило, принимают 80% претендентов на бюджетные места. Оставшиеся 20%, как и все «платники», будут зачислены позднее.