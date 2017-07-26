В Волгоградский государственный университет зачислили 80% бюджетников
Сегодня, 15:41ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградского государственного университета
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Ректор Волгоградского государственного университета Василий Тараканов подписал приказ о зачислении абитуриентов-бюджетников. В вуз приняли 454 человек.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу университета, это пока лишь первая волна зачисления — на данном этапе в ВолГУ, как правило, принимают 80% претендентов на бюджетные места. Оставшиеся 20%, как и все «платники», будут зачислены позднее.
Второй этап приёма будущих бакалавров начнётся на следующей неделе, 8 августа, а абитуриентов-заочников зачислят только 12 августа. После официального перехода в статус студентов будущие учащиеся ВолГУ примут участие во встречах с директорами институтов, входящих в состав вуза, и смогут обсудить с ними организационные вопросы.
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