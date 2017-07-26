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В Волгоградский государственный университет зачислили 80% бюджетников
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В Волгоградский государственный университет зачислили 80% бюджетников

Сегодня, 15:41ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградского государственного университета
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