В Волгограде проведут бесплатный семинар по маркетингу для бизнесменов

В конференц-зале Волгоградской торгово-промышленной палаты 18 августа состоится бесплатный семинар по маркетингу для местных предпринимателей. Мероприятие пройдёт при поддержке регионального комитета экономической политики и областного бизнес-инкубатора.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу профильного комитета администрации Волгоградской области, семинар будет ориентирован на представителей малого и среднего предпринимательства. Местным бизнесменам расскажут, почему необходимо регистрировать торговые марки и как правильно выстраивать взаимоотношения с потребителями.