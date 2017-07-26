В Волгограде проведут бесплатный семинар по маркетингу для бизнесменов
Сегодня, 14:50ОбществоНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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В конференц-зале Волгоградской торгово-промышленной палаты 18 августа состоится бесплатный семинар по маркетингу для местных предпринимателей. Мероприятие пройдёт при поддержке регионального комитета экономической политики и областного бизнес-инкубатора.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу профильного комитета администрации Волгоградской области, семинар будет ориентирован на представителей малого и среднего предпринимательства. Местным бизнесменам расскажут, почему необходимо регистрировать торговые марки и как правильно выстраивать взаимоотношения с потребителями.
Участие в семинаре будет бесплатным, однако потребует предварительной заявки. Заинтересованным предпринимателям рекомендуют обращаться за консультацией в Волгоградскую ТПП.
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