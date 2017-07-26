В Волгограде неравнодушные соседи спасли ребенка от падения из окна
Сегодня, 06:55ОбществоВиталий КошелевФото: Андрей Атаев/ novostivolgograda.ru
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Будоражащая сознание картина вечером 2-го августа предстала перед глазами десятков жителей микрорайона «Родниковая долина» в Советском районе Волгограда.
На одном из последних этажей высотки маленькая девочка 2-3-х лет, стоя на подоконнике, увлеклась игрой со шторой. При этом окно было распахнуто, и малышка могла в любой момент сорваться вниз.
Очевидцы признаются в соцсетях, что смертельно опасные танцы ребенка на подоконнике буквально пробирали до мурашек. При этом один из жильцов девятиэтажки напротив той, где стояла девочка, спустился вниз и стоял под окнами до тех пор, пока соседи не докричались и не достучались до родителей маленькой «эквилибристки».
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Видео: Андрей Атаев, novostivolgograda.ru
В то, что эта история завершиться хэппи-эндом, неравнодушные очевидцы поверили, лишь когда в оконном проеме появилась мать девочки, которая без каких-либо слов благодарности забрала ребенка и закрыла окно.
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