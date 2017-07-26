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В Волгограде неравнодушные соседи спасли ребенка от падения из окна
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В Волгограде неравнодушные соседи спасли ребенка от падения из окна

Сегодня, 06:55ОбществоВиталий КошелевФото: Андрей Атаев/ novostivolgograda.ru
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