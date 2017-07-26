В «Старой Сарепте» пройдет самый ягодный праздник - День арбуза

Всемирный день арбуза, который отмечается сегодня, в музее-заповеднике «Старая Сарепта» решили провести в выходные, 5 августа.

Праздник, посвященный большой полосатой ягоде, здесь организуют неспроста, ведь одним из направлений деятельности колонистов Сарепты на протяжении почти полутора столетий было бахчеводство. Бахчи занимали свыше 40 десятин, а арбузы колонисты перерабатывали на арбузный мед — нардек. Его добавляли при выпечке известных сарептских пряников, из нардека варили компоты, кисель, сироп, мусс, делали уксус.