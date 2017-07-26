В «Старой Сарепте» пройдет самый ягодный праздник - День арбуза
Праздник, посвященный большой полосатой ягоде, здесь организуют неспроста, ведь одним из направлений деятельности колонистов Сарепты на протяжении почти полутора столетий было бахчеводство. Бахчи занимали свыше 40 десятин, а арбузы колонисты перерабатывали на арбузный мед — нардек. Его добавляли при выпечке известных сарептских пряников, из нардека варили компоты, кисель, сироп, мусс, делали уксус.
Гости Дня арбуза узнают об истории разведения полосатой ягоды в Сарепте, бахчеводы поделятся с ними своими секретами и научат выбирать спелые арбузы. Для посетителей музея-заповедника его сотрудники собрали рецепты блюд, которые можно приготовить с добавлением самой большой ягоды, некоторые из них можно будет опробовать сразу, в ходе мастер-классов.