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В «Старой Сарепте» пройдет самый ягодный праздник - День арбуза
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В «Старой Сарепте» пройдет самый ягодный праздник - День арбуза

Сегодня, 13:06ОбществоНаталья ЖурбинаФото: culturemeter.od
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