В России могут ограничить въезд в крупные города бензиновым автомобилям

Российским министерствам предстоит до 17 августа проработать меры господдержки электрического транспорта в стране, предложенные руководством предприятия «КамАЗ».

Ранее пакет документов, направленных на сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, был представлен в правительство генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным. Среди его предложений – ограничение использования машин с двигателем внутреннего сгорания в крупных городах и на курортах.