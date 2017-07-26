В России могут ограничить въезд в крупные города бензиновым автомобилям
Сегодня, 09:40ОбществоСтанислав ЛопатинФото: combez-auto.ru
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Российским министерствам предстоит до 17 августа проработать меры господдержки электрического транспорта в стране, предложенные руководством предприятия «КамАЗ».
Соответствующее поручение профильным ведомствам уже дал председатель правительства России Дмитрий Медведев, пишет сегодня газета «Известия».
Ранее пакет документов, направленных на сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, был представлен в правительство генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным. Среди его предложений – ограничение использования машин с двигателем внутреннего сгорания в крупных городах и на курортах.
Глава КамАЗа также считает, что нужно рекомендовать региональным властям освободить от транспортного налога электромобили и гибридные автомобили и предоставить им бесплатные парковочные места.
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