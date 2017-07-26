В Михайловке оценят благоустройство территорий у магазинов и кафе

В Михайловке стартовал смотр-конкурс на лучшую территорию, прилегающую к предприятиям потребительского рынка.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Михайловки, конкурс проводится ежегодно для повышения уровня благоустройства территорий у магазинов, кафе, организаций по оказанию бытовых услуг населению.

При определении лучших из них экспертная комиссия будет учитывать не только санитарное состояние, но и эстетику оформления прилегающей территории, учет современных тенденций ландшафтного дизайна и новаторские подходы к озеленению и благоустройству.