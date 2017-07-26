В Камышине горожан зовут на пешую экскурсию по арбузной столице
Сегодня, 12:36ОбществоСтанислав ЛопатинФото: kamdmhotel.ru
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Сегодня в Камышине пройдет пешая экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей как на старых, так и на современных улицах арбузной столицы.
3 августа неслучайно выбрано в качестве даты проведения мероприятия - ведь сегодня отмечается Всемирный день арбуза.
Организуют экскурсию «Камышин – город на Волге» сотрудники местного историко-краеведческого музея, которые приглашают сегодня вечером на увлекательную прогулку жителей и гостей города.
Как пообещали в музее, туристы смогут узнать огромное количество любопытных фактов из истории города, пополнить собственный багаж знаний и пообщаться с интересными людьми.
Сбор участников экскурсии состоится в 17 часов на площадке напротив здания гостиничного комплекса «Опава».
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