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В Камышине горожан зовут на пешую экскурсию по арбузной столице
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В Камышине горожан зовут на пешую экскурсию по арбузной столице

Сегодня, 12:36ОбществоСтанислав ЛопатинФото: kamdmhotel.ru
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