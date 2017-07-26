С нового учебного года в школьную программу войдет астрономия

В российских школах с нового учебного года астрономия станет обязательным предметом на уровне среднего общего образования.

В то же время Минобрнауки разрешило образовательным учреждениям самостоятельно выбрать, когда включать этот предмет в расписание: либо с 1 сентября 2017-го или с 1 января 2018 года. Скорее всего, это будет зависеть от фактической готовности школы к преподаванию предмета, сообщили в пресс-службе министерства.

Также от выбора школы зависит, в каком классе будут старшеклассники изучать астрономию – в десятом или одиннадцатом. При этом может быть использован модульный принцип изучения. Если ранее этот учебный предмет изучался в рамках вариативной части учебного плана основной образовательной программы школы, то можно осваивать астрономию в 11-м классе в обязательной части основной образовательной программы с 1 сентября 2017 года.

Важным условием является то, что на астрономию должно быть выделено не менее 35 часов учебного времени.

Старшеклассникам не стоит волноваться насчет включения астрономии в число предметов, по которым проводится ЕГЭ. Это не планируется, отметили в Минобрнауки.

А вот всероссийские проверочные работы по астрономии проводиться будут, но не ранее 2019 года (также к 2019 году задания по астрономии будут включены в контрольно-измерительные материалы по физике).