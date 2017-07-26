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С нового учебного года в школьную программу войдет астрономия
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С нового учебного года в школьную программу войдет астрономия

Сегодня, 15:33ОбществоСтанислав ЛопатинФото: amic.ru
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