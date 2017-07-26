С 10 августа собственники жилья смогут выбирать порядок оплаты за ОДН

Федеральный закон, уточняющий порядок оплаты коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, был подписан Президентом Владимиром Путиным 31 июля.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на сайт Минстроя РФ, теперь собственники сами могут выбрать варианты платы за общедомовые нужды. На общем собрании жильцы могут решить, какой способ начисления платежей является для них более выгодным: по нормативу или по показателям общедомового прибора учета? Конечно, при выборе придется учитывать не только желание жителей, но и техническое оснащение здания.

Кроме того, жильцы получат возможность оплачивать ОДН согласно среднемесячному показателю потребления за прошлый год. Здесь корректировка оплаты согласно показаниям прибора будет производиться раз в год, при этом итоговая сумма не должна превышать существующий в регионе норматив.