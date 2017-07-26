С 10 августа собственники жилья смогут выбирать порядок оплаты за ОДН
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на сайт Минстроя РФ, теперь собственники сами могут выбрать варианты платы за общедомовые нужды. На общем собрании жильцы могут решить, какой способ начисления платежей является для них более выгодным: по нормативу или по показателям общедомового прибора учета? Конечно, при выборе придется учитывать не только желание жителей, но и техническое оснащение здания.
Кроме того, жильцы получат возможность оплачивать ОДН согласно среднемесячному показателю потребления за прошлый год. Здесь корректировка оплаты согласно показаниям прибора будет производиться раз в год, при этом итоговая сумма не должна превышать существующий в регионе норматив.
По мнению замглавы Минстроя России Андрея Чибиса, «принятые изменения должны позволить снизить размер платы на общедомовые нужды и будут стимулировать граждан и управляющие компании устанавливать общедомовые счетчики. Подобные меры позволят пресечь манипуляции с оплатой и сделать платежку более прозрачной».