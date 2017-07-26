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Родители школьников могут задать вопрос министру образования России
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Родители школьников могут задать вопрос министру образования России

Сегодня, 13:27ОбществоНаталья ЖурбинаФото: mirtesen.ru
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