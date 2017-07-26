Родители школьников могут задать вопрос министру образования России
Сегодня, 13:27ОбществоНаталья ЖурбинаФото: mirtesen.ru
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30 августа, накануне нового учебного года, министр образования и науки РФ Ольга Васильева проведет общероссийское родительское собрание.
Оно состоится в формате видеоконференции с прямыми включениями из регионов. Онлайн-трансляция будет вестись на сайте Минобрнауки РФ.
По информации пресс-службы комитета образования и науки Волгоградской области, в собрании примут участие не только родители и педагоги, но и общественные активисты. У каждого жителя страны есть шанс задать наболевший вопрос министру образования. На сайте Минобрнауки РФ уже работает специальный раздел «Общероссийское родительское собрание».
Кроме обратной связи, в ходе общероссийского родительского собрания можно узнать подробности о грядущих нововведениях и реализуемых проектах в области школьного образования.
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