Родители школьников могут задать вопрос министру образования России

30 августа, накануне нового учебного года, министр образования и науки РФ Ольга Васильева проведет общероссийское родительское собрание.

Оно состоится в формате видеоконференции с прямыми включениями из регионов. Онлайн-трансляция будет вестись на сайте Минобрнауки РФ.

По информации пресс-службы комитета образования и науки Волгоградской области, в собрании примут участие не только родители и педагоги, но и общественные активисты. У каждого жителя страны есть шанс задать наболевший вопрос министру образования. На сайте Минобрнауки РФ уже работает специальный раздел «Общероссийское родительское собрание».