Популярные некогда агитбригады снова входят в моду у хлеборобов

В полях Волгоградской области, когда полным ходом идет уборка урожая во всех хозяйствах, к земледельцам выезжают творческие агитбригады.

Как сообщает комитет по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Палласовского района, в течение недели к хлеборобам выезжают местные работники культуры.

Агитбригады возникли после Октябрьской революции в формате агитационного театра. Основными их особенностями были мобильность, выезд и выступление по деревням, станицам и хуторам, условность постановок, бесплатность. Постепенно агитбригады утратили свое былое идеологическое назначение – нести в массы разъяснения по классовым вопросам. Уже с 1960-х годов агитбригады в основном разъезжали по полям во время сбора урожая для поднятия духа землепашцев. А в 90-е, с падением экономики и колхозного хозяйства само понятие «агитбригада» стала анахронизмом. Но постепенно, с возрождением российского села, это некогда устаревшее понятие снова возвращается в жизнь.

Сейчас в Палласовском районе на полевых станах с концертными программами выступает агитбригада районного Дома культуры. За несколько дней артисты выступили с концертами в СПК п/з «Красный Октябрь», СПК п/з «Ромашковский», СПК п/з «Палласовский» и ООО «Калининское».