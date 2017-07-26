Один из самых ядовитых пауков планеты ползает по домам вогоградцев

Жительнице Краснослободска пришлось в срочном порядке вести кота к ветеринару. Животное укусил неизвестный паук, и реакцией на укус стали раздутая лапа, вялость, тошнота.

Пока врачи спасали питомца от явной интоксикации, хозяйка обратилась к пользователям соцсетей с вопросом - что за существо, прикрепив к посту фото.

Желто-оранжевое насекомое оказалось саком. Он входит в десятку самых ядовитых пауков планеты. Не так страшен, как, например, каракурт, но яд у него токсичный. Человеку или животному без срочной помощи медиков не обойтись.

В Волгоградском регионе членистоногие появились недавно. В Поволжье из Средней Азии они мигрировали несколько лет назад из-за аномально жаркого лет и здесь активно размножаются.

Неделю назад в Волгограде паук покусал ребенка. О симптомах и последствиях пользователям рассказала мама мальчика.

«Нога сразу опухла и отекла. Вызвали скорую, отвезли на Ангарский, сделали два укола, место укуса обработали, целый день под наблюдением. Потом пять дней пили медикаменты. Слава Богу, все обошлось», - написала женщина.