Один из самых ядовитых пауков планеты ползает по домам вогоградцев
Пока врачи спасали питомца от явной интоксикации, хозяйка обратилась к пользователям соцсетей с вопросом - что за существо, прикрепив к посту фото.
Желто-оранжевое насекомое оказалось саком. Он входит в десятку самых ядовитых пауков планеты. Не так страшен, как, например, каракурт, но яд у него токсичный. Человеку или животному без срочной помощи медиков не обойтись.
В Волгоградском регионе членистоногие появились недавно. В Поволжье из Средней Азии они мигрировали несколько лет назад из-за аномально жаркого лет и здесь активно размножаются.
Неделю назад в Волгограде паук покусал ребенка. О симптомах и последствиях пользователям рассказала мама мальчика.
«Нога сразу опухла и отекла. Вызвали скорую, отвезли на Ангарский, сделали два укола, место укуса обработали, целый день под наблюдением. Потом пять дней пили медикаменты. Слава Богу, все обошлось», - написала женщина.
С саком легче избежать встречи, нежели бороться с ним. Специалисты советуют гулять по лесу в закрытой одежде, работая в огороде, надевать перчатки, чаще делать уборку труднодоступных мест.