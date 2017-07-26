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На ремонт дорог в Камышине не хватает добросовестных подрядчиков
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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На ремонт дорог в Камышине не хватает добросовестных подрядчиков

Сегодня, 14:09ОбществоМарина СабадашФото: Пресс-служба отделения ОНФ в Волгоградской области
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