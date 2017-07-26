На ремонт дорог в Камышине не хватает добросовестных подрядчиков

Дороги арбузной столицы России оставляют желать лучшего. На интерактивной карте жители отметили несколько десятков убитых участков. Накануне в Камышине побывали эксперты регионального отделения ОНФ. Вместе с неравнодушными гражданами и представителями местной администрации они оценили состояние дорожного покрытия.

Проверку начали с самых запущенных участков. В число таких входит улица Краснодонская, рассказали в пресс-службе регионального отделения ОНФ. Водители намеренно снижают скорость до 20, а то и 15 километров в час, иначе ремонт подвески может влететь, что называется, в копеечку. Дорога испещрена рытвинами и трещинами, но основательного ремонта ей не светит — включить ее в муниципальный план не представляется возможным ни в этом, ни в следующем году.

Участники рейда возмущаются: проезд небезопасен, больше ждать нельзя. И чиновники обещают изыскать средства, чтобы привести в порядок объект, пока что частично.

Следующая остановка - улицы Циолковского и Кубанская. Здесь специалисты МБУ «Благоустройство» наводят марафет после ямочного ремонта. Крупные элементы уже вывезены, остается только очистить прибордюрную часть от наносов песка.

С электронной карты убитых дорог могут исчезнуть еще, как минимум, три участка. Несколько месяцев подряд катки и асфальтоукладчики работали на улице Некрасова. Подрядчик заменил более 1500 тыс. кв. м. дорожного полотна. Исчезли изъяны на Мира и Федоркова – на этих улицах в общей сложности обновлено около 1300 кв. м. проезжей части.

Фото: Пресс-служба отделения ОНФ в Волгоградской области

Фото: Пресс-служба отделения ОНФ в Волгоградской области

На дороги Камышина не хватает добросовестных подрядчиков, считают в администрации города. В конкурсе, как правило, участвует одна организация. «Имея на руках все необходимые сертификаты, фирма впоследствии использует в работе дешевые материалы, некачественный битум или щебень. Трещины на дорогах и колейность появляются через год», - цитирует главу администрации Камышина Станислава Зинченко пресс-служба регионального отделения ОНФ.