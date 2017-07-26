Молодежи региона в доступной форме расскажут о Первой мировой войне
Организаторами акции выступают Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, Федеральное агентство по делам молодежи, «Волгоградпатриотцентр» при поддержке регионального комитета молодежной политики.
Акция «Великая забытая война» будет проводится в регионе до сентября и объединит целый ряд тематических мероприятий, цель которых - познакомить подрастающее поколение с историей и значением Первой мировой войны.
Как сообщили в облкоммолодежи, активисты молодежных патриотических объединений прослушают курс тематических лекций о Первой мировой, посмотрят документальные фильмы и поучаствуют в историческом квесте.
А в детских оздоровительных лагерях Волгоградской области пройдут тематические лекции о подвиге солдат в 1914-1918 гг., состоится показ документального фильма и вечер памяти «Годам не стереть раны Первой мировой войны».