Молодежи региона в доступной форме расскажут о Первой мировой войне

В Волгоградской области началась ежегодная всероссийская патриотическая акция «Великая забытая война», посвященная 103-й годовщине начала Первой мировой войны.

Организаторами акции выступают Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, Федеральное агентство по делам молодежи, «Волгоградпатриотцентр» при поддержке регионального комитета молодежной политики.

Акция «Великая забытая война» будет проводится в регионе до сентября и объединит целый ряд тематических мероприятий, цель которых - познакомить подрастающее поколение с историей и значением Первой мировой войны.

Как сообщили в облкоммолодежи, активисты молодежных патриотических объединений прослушают курс тематических лекций о Первой мировой, посмотрят документальные фильмы и поучаствуют в историческом квесте.