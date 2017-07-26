Между рыбой и картошкой волгоградцы выбирают мясо

Волгоградцы стали чаще заглядывать в мясные отделы. И не только заглядывать, но и совершать покупки.

По данным Волгоградстата, в прошлом году по сравнению с 2015 в регионе из расчета на одного жителя потребление мяса и мясопродуктов увеличилось на 4,5%. Волгоградцы стали также больше покупать молока и молочные продукты - рост на 4,2% - и яйца - этот показатель вырос на 1,9%.

Согласно данным статистиков, жители региона, по всей видимости, переходят на правильное питание: помимо белков и кальция, волгоградцы стали больше потреблять клетчатки и витаминов. Об этом говорит рост потребления фруктов и ягод в прошлом году аж на целых 7%. А вот на мучное жители региона абсолютно правильно не налегают - здесь увеличение показателей произошло всего лишь на 0,2%.