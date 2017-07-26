Казаки Волжского получили грант на мастер-классы по рукопашному бою

Президентский грант на сумму более 1,3 млн рублей получила молодёжная казачья общественная организация «Донцы» из Волжского. Эти средства пойдут на реализацию патриотических проектов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского, «Донцы» оказались в числе победителей грантового конкурса для НКО, результаты которого были оглашены 31 июля. Общественная организация рассчитывает использовать грант для проведения мастер-классов по рукопашному бою и выездов на места боевой славы, а также вложить часть денег в создание военно-патриотических лагерей.