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Казаки Волжского получили грант на мастер-классы по рукопашному бою
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Казаки Волжского получили грант на мастер-классы по рукопашному бою

Сегодня, 12:25ОбществоНикита ДробныФото: Stihi.ru
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