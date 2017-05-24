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Из опасений волгоградцев: на Астраханском мосту не останется живого места
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Из опасений волгоградцев: на Астраханском мосту не останется живого места

Сегодня, 17:31ОбществоФото: Максим Гелунов/ ВК, "Жесть Волгограда"
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