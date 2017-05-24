Из опасений волгоградцев: на Астраханском мосту не останется живого места

Астраханский мост - переправа и короткий путь из Центрального в Ворошиловский район - утопает в изъянах. Волгоградцы их невольно замечают и боятся пользоваться переходом.

Сегодня один из пешеходов сделал целую серию снимков, на которых сооружение выглядит не самым лучшим образом. Перила проржавели, а кое-где прогнили.

Фото: Максим Гелунов, ВК, "Жесть Волгограда"

Также, по словам очевидца, есть отрезки, где вместо ограждения зияет дыра. «По ходу в центр у перил оторваны с одного края подряд шесть вертикальных перемычек. Достаточно споткнуться и полёт в пропасть обеспечен», - сообщает мужчина.

Порцию экстрима получают и водители. Открытые ливневые стоки щекочут нервы даже опытным шоферам. Попасть в такую «пропасть», значит вывести автомобиль из строя и хорошо потратиться на восстановление его целостности.

Фото: Максим Гелунов, ВК, "Жесть Волгограда"

Изъяны дорожного покрытия - не в счет. О том, как расползались ямы на Астраханском мосту, ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало несколько месяцев назад. Машины лавировали, лавировали - кто-то вылавировал, кто-то все же попал колесом в неровность.

Тренировки на этом не закончились, ведь покрытие вновь рушится на других участках.

Тем не менее, у властей города и региона на Астраханский мост большие надежды. Он гармонично вписывается в пейзаж поймы, с него открывается прекрасный вид на волжские просторы. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время выездного совещания по строительству ГДЮЦа затрагивал тему реконструкции перехода. Глава региона поручил специалистам мэрии совместно с архитекторами определиться с дизайном и подготовить проект к публичному обсуждению.