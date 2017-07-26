Фитнес-бабушки из Астаны бьют рекорды, ответят ли волгоградские пенсионеры?
Астана, спортивная площадка, разгар дня. В активной фазе силовая тренировка, но не бодибилдеров, а женщин преклонного возраста.
Бабушки лихо качают на тренажерах мышцы ног, бицепсы и трицепсы, пресс. В программе - подтягивания, шпагаты, «закачка» спины. Работают без отдыха. Спортивный костюм у пенсионерок-культуристок тоже своеобразный - платье, тапочки и косынка.
Пожилые люди Волгограда ничем не хуже, просто специализируются на более спокойных видах спорта. Их конек - скандинавская ходьба. Ходят зимой, осенью, летом, весной. По одиночке и группами по 20 человек. Поход с палками, при правильном выполнении, задействует 90% мышц. С непривычки на утро тело может болеть не меньше, чем после похода в качалку.
Пока эффектных роликов о волгоградских бабушках не снято. Так может им запечатлеть свой марш-бросок, включив в него несколько «примочек»? Достойный ответ пенсионеркам из Астаны.