Фитнес-бабушки из Астаны бьют рекорды, ответят ли волгоградские пенсионеры?

На просторах всемирной паутины появилось очередное занимательное видео. Картина запечатлена настолько необычная, что число просмотров растет с геометрической прогрессией.

Астана, спортивная площадка, разгар дня. В активной фазе силовая тренировка, но не бодибилдеров, а женщин преклонного возраста.

Бабушки лихо качают на тренажерах мышцы ног, бицепсы и трицепсы, пресс. В программе - подтягивания, шпагаты, «закачка» спины. Работают без отдыха. Спортивный костюм у пенсионерок-культуристок тоже своеобразный - платье, тапочки и косынка.

Видео Видео: ria.ru/video/

Пожилые люди Волгограда ничем не хуже, просто специализируются на более спокойных видах спорта. Их конек - скандинавская ходьба. Ходят зимой, осенью, летом, весной. По одиночке и группами по 20 человек. Поход с палками, при правильном выполнении, задействует 90% мышц. С непривычки на утро тело может болеть не меньше, чем после похода в качалку.