Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
Фитнес-бабушки из Астаны бьют рекорды, ответят ли волгоградские пенсионеры?
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
%d0%be

Фитнес-бабушки из Астаны бьют рекорды, ответят ли волгоградские пенсионеры?

Сегодня, 08:35ОбществоФото: ria.ru/video/
Читайте
также
Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI
Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»
Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году