Для волгоградских судебных приставов провели экскурсию «с намёком»

Накануне в Ленинске Волгоградской области состоялась необычная экскурсия: пятнадцать судебных приставов из Ленинского и Среднеахтубинского районных отделов посетили местный следственный изолятор и исправительную колонию.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ФССП, мероприятие прошло в рамках межведомственного сотрудничества между областными подразделениями Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний. Главной целью «экскурсии» была профилактика противоправных действий среди госслужащих.

Приставы познакомились с условиями содержания заключённых и подследственных, осмотрели СИЗО и колонию. Увиденное произвело на них сильное впечатление: несмотря на ухоженность и порядок в камерах, сотрудники ФССП покинули исправительное учреждение в подавленном настроении. Даже если у кого-то из них и возникали мысли о том, чтобы «подзаработать» за счёт взяток, после посещения колонии такие фантазии быстро развеялись.

Планируется, что до конца года практически все судебные приставы Волгоградской области пройдут аналогичную «профилактическую обработку». По мнению руководства регионального УФССП, экскурсии в колонии и СИЗО должны полностью отбить у госслужащих всякое желание совершать коррупционные правонарушения.

Напомним, за последние годы в Волгоградской области прошли сразу несколько громких судебных процессов, связанных с нарушением закона приставами. Большой общественный резонанс вызвали уголовные дела в отношении сотрудника ФССП, разрыдавшегося во время задержания за взяточничество, и бывшей госслужащей из Михайловки, которая присвоила деньги должника.

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