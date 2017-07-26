6 дворов Краснооктябрьского района подрядчик сдаст до конца октября

Сегодня работа во всех внутриквартальных территориях вступила в активную фазу. Специалисты завершили подготовительный этап, уложили бордюрный камень, а теперь настало время выйти тяжелой технике.

Отличительная черта благоустраиваемых дворов - «убитое»дорожное покрытие. «Убитое» настолько, что его практические не было. Так, на улице Титова 14, 16,18 в общей сложности заменят 2000 квадратных метров асфальта на проезжей части и 1000 квадратных метров – на тротуарах.

- Проект благоустройства внутридворовой территории также подразумевает устройство подъездных карманов, предназначенных для автомобилей скорой помощи, пожарных машин, ‑ цитирует пресс-служба администрации Волгограда заместителя главного инженера МБУ «Северное» Андрея Бутузова. – Такие карманы предусмотрены практически возле каждого подъезда.

Гарантийный срок - 4 года. В течение этого времени подрядчик будет следить за участком и устранять недочеты, если они возникнут.

Финальным этапом на всех объектах станет озеленение. Его проведут сами жители, определив место посадки, подготовить почву помогут рабочие. Собственники квартир по улице Титова еще думают, стоит ли сажать деревья поздней осенью или перенести процесс на весну- холодная погода может погубить молодые деревца.