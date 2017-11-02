Юные математики региона пройдут обучение в сочинском «Сириусе»

18 волгоградских школьников, ставшие победителями конкурсного отбора, отправились во всероссийский центр «Сириус» в Сочи. Здесь они пройдут обучение в профильной смене по направлению «Наука», ориентированной на развитие математических и творческих способностей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета образования и науки, в конкурсном отборе принимали участие юные математики из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

До 24 ноября школьники буду заниматься олимпиадной математикой, проектной и учебно-исследовательской работой, прослушают лекции по естественным наукам. Программа обучения в «Сириусе» построена с учетом уровня подготовки школьников: алгебра, геометрия, комбинаторика и теория чисел.