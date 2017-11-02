Юные математики региона пройдут обучение в сочинском «Сириусе»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета образования и науки, в конкурсном отборе принимали участие юные математики из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
До 24 ноября школьники буду заниматься олимпиадной математикой, проектной и учебно-исследовательской работой, прослушают лекции по естественным наукам. Программа обучения в «Сириусе» построена с учетом уровня подготовки школьников: алгебра, геометрия, комбинаторика и теория чисел.
Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан по инициативе президента России Владимира Путина как площадка для реализации интеллектуального и личностного потенциала, профессионального самоопределения и становления детей независимо от их места жительства, социального положения и финансовых возможностей их семей. Центр работает круглый год и каждый месяц принимает 600 детей в возрасте 10-17 лет из нескольких десятков регионов России, для которых пребывание здесь, как и проезд, бесплатны. Ребята проходят обучение по направлениям «Наука», «Литературное творчество», «Искусство», «Спорт».
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