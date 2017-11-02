Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Юные математики региона пройдут обучение в сочинском «Сириусе»
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%a1%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%83%d1%81

Юные математики региона пройдут обучение в сочинском «Сириусе»

Сегодня, 14:17ОбществоНаталья ЖурбинаФото: obraz.volgograd.ru/
Читайте
также
В Волгограде по подозрению в убийстве школьника задержан его одноклассник
Охота пуще неволи: сезон в самом разгаре
Масленников появился в суде обросший, с опущенной головой и поникшим видом