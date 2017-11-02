Волгоград получил в дар картины китайских художников
Церемония передачи картин китайских художников Волгограду состоялось в рамках проекта «Война на холсте – как память поколений». Его цель - собрать к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в городе-герое Волгограде постоянно действующую галерею из подлинников работ художников разных стран и регионов России.
– Сохранение памяти о войне – наш исторический долг, – цитирует пресс-служба Волгоградской городской Думы Андрея Косолапова. – Город-герой Волгоград всегда был и останется хранителем исторической правды ради нашего будущего, ради поколений, которые сменят нас.
На сегодняшний день в коллекции уже находятся картины художников из Кабардино-Балкарии, Дагестана, Калмыкии, Адыгеи, Крыма, Алтайского края, Красноярского края, Пермского края, Ставропольского края, города Севастополь, из Волгограда и Камышина, а также государства Азербайджан.
Теперь к этому проекту присоединились художники Китайской Народной Республики. Все картины, в том числе «Гимн миру» и «Славословие миру» мастеров из города Чэнду, будут храниться в Центре культуры, досуга и кино Красноармейского района Волгограда. Увидеть полную экспозицию волгоградцы и гости города смогут в 2020 году, в год окончания проекта.
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