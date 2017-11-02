Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Волгоград получил в дар картины китайских художников
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
13112814 489407707933273 5032602959902566899 o

Волгоград получил в дар картины китайских художников

Сегодня, 08:25ОбществоМарина СабадашФото: patriot-pfo.ru
Читайте
также
В Волгограде по подозрению в убийстве школьника задержан его одноклассник
Охота пуще неволи: сезон в самом разгаре
Масленников появился в суде обросший, с опущенной головой и поникшим видом