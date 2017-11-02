Волгоград готовится к большому этнографическому диктанту

Накануне Дня народного единства Волгоградская область напишет этнографический диктант. Насколько хорошо жители знают культуру родной страны и региона? Ответы на эти вопросы станут известны 3 ноября.

Задания диктанта - 30 тестовых вопросов, одинаковых по уровню сложности. Они делятся на две части – федеральные и региональные. На выполнение отводится 45 минут, максимальная сумма баллов, которую может набрать участник, – 100.

Как сообщают организаторы диктанта на официальном сайте, проверить себя могут жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства, в возрасте от 15 лет. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование.

Волгоградцы смогут написать диктант на 11 площадках: в ВолГУ, педагогическом, аграрном университетах, РАНХиГС (ВАГС), институте бизнеса, технологическом, и социально-педагогическом колледже, областной библиотеке им. М.Горького, казачьем кадетском корпусе им. К.И.Недорубова, лицее им. Слипченко, лицее-интернате «Лидер».

В городе-спутнике участников будут ждать в Волжском политехническом техникуме.

Районы области представлены Камышинским педагогическим колледжем, Жирновским педагогический колледжем, Михайловским профессионально-педагогическим колледжем имени В.В.Арнаутова.

В России масштабная акция проводится уже второй год подряд, наряду с Волгоградом к ней присоединятся все субъекты страны. Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на официальном сайте 12 декабря 2017 года.