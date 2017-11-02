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Волгоград готовится к большому этнографическому диктанту
Сюжеты:
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Волгоград готовится к большому этнографическому диктанту

Сегодня, 07:43ОбществоМарина СабадашФото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
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