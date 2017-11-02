В Волгоградской области могут ввести новые меры поддержки многодетных семей

В Волгоградской областной Думе состоялось рабочее совещание по вопросам поддержки многодетных семей. Главной его темой стало предоставление многодетным родителям земельных участков для строительства домов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, к началу октября бесплатные участки были выделены более чем 8,6 тысячам семей. Ещё около 9,8 тысячи ждут своей очереди. К концу 2019 года землю или новое жильё должны получить все многодетные родители региона, имеющие право на соответствующие льготы.

— Анализ выявил, что в целом обстановка в области удовлетворительная, но для активизации процесса необходимо предпринять дополнительные меры. Какие именно? На этот вопрос предстоит ответить рабочей группе, которая будет создана двумя сопрофильными комитетами Волгоградской областной Думы после сегодняшнего совещания, — пояснила Ирина Соловьёва, заместитель председателя Волгоградской областной Думы.

По предварительным сведениям, сейчас депутаты продумывают дополнительные меры поддержки многодетных семей. Среди рассматриваемых вариантов — предоставление денежных компенсаций на расширение жилплощади и помощь в присоединении к программам ипотечного кредитования. При подготовке окончательного решения парламентарии учтут опыт других регионов.