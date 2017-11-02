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В Волгоградской области могут ввести новые меры поддержки многодетных семей
Сюжеты:
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Adm.astrobl ru

В Волгоградской области могут ввести новые меры поддержки многодетных семей

Сегодня, 08:04ОбществоНикита ДробныФото: adm.astrobl.ru
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