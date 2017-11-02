В Волгограде завершился международный форум «Диалог на Волге»

Провести в Волгограде Генеральную Ассамблею Международной Ассоциации городов-посланцев мира - такое решение содержится в итоговой резолюции, которую приняли участники 4-го Международного форума общественной дипломатии. Он проходил в городе-герое в течение двух дней и завершился накануне.

Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в работе форума приняли участие более 200 делегатов из 9 стран и 10 регионов России. Они приняли участие в пленарном заседании, обсудили актуальные вопросы развития международного сотрудничества, молодежной дипломатии, укрепления безопасности в ходе панельных дискуссий и круглых столов.

Итоговое заседание состоялось на площадке ВолГУ, где действует Центр общественной дипломатии. Выступая на закрытии форума, глава Волгограда Андрей Косолапов отметил возрастающую роль молодежи в миротворческом процессе. Он предложил участникам форума подумать над созданием качественно новых проектов народной дипломатии среди молодежных аудиторий разных городов и стран, сообщает пресс-служба городской Думы.

Кроме того, мэр Волгограда также обратил внимание делегатов на необходимость вовлечения в работу форума новых участников.

Расширение количественного состава само по себе не является для нас самоцелью. Гораздо важнее, чтобы на площадках форума вместе с представителями власти были активнее представлены лидеры гражданского общества, различных целевых аудиторий, экспертного сообщества. Создание такого устойчивого сотрудничества – и есть главная задача. И в ее решении мы также надеемся на вашу помощь. Андрей Косолапов, глава Волгограда

В завершение участники 4-го Международного форума «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке» единогласно приняли итоговую резолюцию. В ней предложено провести в Волгограде Генеральную Ассамблею Международной Ассоциации городов-посланцев мира, обратиться к международным структурам общественной дипломатии с призывом об оказании поддержки мирным инициативам. В резолюции также содержится призыв активнее привлекать к участию в работе форума молодежь, представителей гражданского общества, средств массовой информации.