В Волгограде продолжается модернизация объектов теплоснабжения

В областном центре компания-концессионер проводит реконструкцию существующих котельных и одновременно строит новые.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Концессий теплоснабжения», новые котельные возводятся в поселках Южный и Заря Красноармейского района.

В поселке Южный старая мазутная котельная обслуживала семь жилых домов и казачий корпус. Вместо нее снабжать теплом эти объекты будет новая блочно-модульная котельная, строительство которой уже завершено. Сегодня ведутся пусконаладочные работы и присоединение к необходимым инженерным сетям и коммуникациям.