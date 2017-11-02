В Волгограде продолжается модернизация объектов теплоснабжения
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Концессий теплоснабжения», новые котельные возводятся в поселках Южный и Заря Красноармейского района.
В поселке Южный старая мазутная котельная обслуживала семь жилых домов и казачий корпус. Вместо нее снабжать теплом эти объекты будет новая блочно-модульная котельная, строительство которой уже завершено. Сегодня ведутся пусконаладочные работы и присоединение к необходимым инженерным сетям и коммуникациям.
Помимо строительства новых котельных, сегодня реконструируются и существующие. Работы по модернизации ведется на 7-ми объектах в Кировском, Центральном и Тракторозаводском районах. При этом, по заверению пресс-службы теплоснабжающей организации, все потребители в зоне теплоснабжения этих котельных в полном объеме получают тепло и горячую воду.
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