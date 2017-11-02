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В Волгограде продолжается модернизация объектов теплоснабжения
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В Волгограде продолжается модернизация объектов теплоснабжения

Сегодня, 11:30ОбществоНаталья ЖурбинаФото: kursktv.ru
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