В Волгограде «Ночь искусств» пройдет под знаком Октябрьской революции

4 ноября Волгоград присоединится к ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2017». В этом году она пройдет под девизом «Искусство объединяет», а многие мероприятия будут посвящены 100-летию революции.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета культуры, участниками акции станут крупнейшие музеи Волгограда - краеведческий, изобразительных искусств им.И.И.Машкова, «Сталинградская битва», «Старая Сарепта», интерактивный музей «Россия — моя история» и другие учреждения культуры.

В Волгоградском областном краеведческом музее акция «Ночь искусств» начнётся в 17:00 — здесь состоится презентация выставки «Россия на историческом повороте», в зале «Археология края» пройдет слайд-шоу «Золото сарматов», викторина «Тайны седых курганов», концерт «Вечер исторических романсов. Белой акации гроздья душистые», подготовленный совместно со студентами Волгоградской муниципальной консерватории им.П.Серебрякова. Также в рамках акции в краеведческом музее 4 ноября будет работать интерактивная площадка автора уникальных макетов кораблей Александра Скоробогатова «От ботика Петра I до выстрела «Авроры».

В музея изобразительных искусств им. Машкова «революционная» «Ночь искусств» пройдет на двух площадках. В выставочном зале на ул. Чуйкова, 37 в 11 и 15 часов пойдут мастер-классы для детей, а в 17 часов состоится концерт «Питерские зарисовки» квартета «А-джаз». В музее на пр. Ленина, 21 в 12:00 посетителей ожидает экскурсия по недавно открывшейся экспозиции «Век Октября», далее состоится мастер-класс по агитационному фарфору и текстилю «Искусство в жизнь!». Также посетителей ожидает мастер-класс по изготовлению революционного «Красного цветка», лекции «Спектакли сталинградских театров про революцию и войну» и «Русское искусство - революция - Машков».

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» акция «Ночь искусств» состоится на трех музейных площадках: в музее «Память», Мемориально-историческом музее и музее-панораме «Сталинградская битва».

В музее-панораме «Сталинградская битва» состоится выставка детского рисунка – лучших работ по результатам конкурса «Героям Сталинградской битвы». С 18 часов здесь начнутся мастер-классы по изготовлению оригами, завязыванию морских узлов, китайской и японской каллиграфии. Главным событием станет выставка одного экспоната – старинной виолончели, найденной в руинах Сталинграда после окончания битвы.

В Мемориально-историческом музее состоится экскурсия по недавно открытой выставке «Год великих потрясений», пройдут стратегическая игра «Оборона Царицына» и интерактивное занятие «Символы России в музее». Посетители музея побывают в литературно-музыкальной гостиной «Революционный держите шаг» и попробуют свои силы в изготовлении красного революционного банта и красного флажка на мастер-классе «Символы революции».

В музее «Память» посетителей ждет интерактивное занятие «Оружие Красной Армии», тематическая экскурсия, рассказывающая о форме и обмундировании РККА, а в начале каждого часа будет демонстрироваться художественно-документальный фильм «Пленение фельдмаршала Паулюса», рассказывающий о событиях, происходящих в январе 1943 года в подвале Центрального универмага. Акция «Ночь искусств-2017» в музее-заповеднике Сталинградская битва пройдет с 18 до 21 часа, в это время вход будет бесплатным.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» акция «Ночь искусств» акция начнется с беседы «Песни революции». Далее - экскурсионная прогулка «Мистические истории Сарепты», на которой экскурсанты узнают об истории и религиозных обрядах гернгутеров, о легендах немецкой колонии. В 20:00 начинается экскурсионная программа «Подземелья Старой Сарепты», во время которой можно будет своими глазами увидеть уникальные подвалы екатерининской эпохи.

В музее «Россия — моя история» в рамках акции «Ночь искусств» бесплатные экскурсии состоятся в залах «Рюриковичи» и «Романовы». С 18:00 до 21:00 в выставочном пространстве нового интерактивного музея состоится викторина, посвященная «100-летию революции 1917 года».