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В России предложили оставлять «самострои», возведенные с разрешения властей
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В России предложили оставлять «самострои», возведенные с разрешения властей

Сегодня, 09:56ОбществоСтанислав ЛопатинФото: realty.irk.ru
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