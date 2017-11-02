В России предложили оставлять «самострои», возведенные с разрешения властей

В России некоторые самострои, возможно, уже не будут сносить. Собственников заставят просто приводить их в соответствие с градостроительными требованиями.

Такое предложение содержится в правительственном законопроекте, внесенном в среду в Госдуму. Документом вносятся поправки в Гражданский кодекс РФ в части уточнения положений о самовольных постройках.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, в законопроекте предлагается относить к самовольной постройке «здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых согласований, разрешений и (или) с нарушением градостроительных и строительных норм и правил».

При этом объект не станет признаваться самостроем, если он возведен добросовестным собственником на основании необходимых согласований и разрешений, но с нарушением ограничений по использованию земельного участка. Разумеется, каждый объект будет оцениваться отдельно.

В то же время предполагается ввести механизм приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями.