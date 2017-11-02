В Роспотребнадзоре волгоградцам объяснили, что делать с квитанциями от ВКХ
Причем, отсутствие задолженности коммунальщики требуют доказать оплаченными квитанциями, несмотря на то, что срок хранения таких документов составляет три года.
В настоящее время по этому поводу стали поступать многочисленные жалобы в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Люди сетуют, что, не имея на руках платежек десятилетней давности, они теперь не могут доказать, что являются добросовестными плательщиками.
В ведомстве, однако, подтвердили, право МУП «ВКХ» направлять квитанции на погашение задолженности за период, превышающий три года. В действующем законодательстве отсутствует норма, предусматривающая сроки, по истечении которых запрещается предъявлять требование о задолженности.
В то же время, как сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора, при несогласии с образовавшимся долгом жильцы вправе не оплачивать такие квитанции. Но порекомендовали для начала письменно обратиться в адрес МУП «ВКХ» с заявлением об отсутствии задолженности за указанный период и с требованием аннулировать долг. А в случае отказа обратиться в суд.
В ведомстве пояснили, что при подаче иска к МУП «ВКХ» о понуждении к прекращению выставления задолженности потребители освобождаются от уплаты госпошлины. Заявление можно предъявить в суд по своему месту жительства, месту пребывания либо по месту нахождения ответчика.
Кроме того, в соответствии со статьей 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» граждане вправе потребовать компенсации морального вреда, размер которой определяется судом.
«В соответствии с ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов», – добавили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.
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