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В Роспотребнадзоре волгоградцам объяснили, что делать с квитанциями от ВКХ
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В Роспотребнадзоре волгоградцам объяснили, что делать с квитанциями от ВКХ

Сегодня, 15:04ОбществоСтанислав ЛопатинФото: 360tv.ru
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