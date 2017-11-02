В Роспотребнадзоре волгоградцам объяснили, что делать с квитанциями от ВКХ

Жители города Волгограда стали получать долговые квитанции от МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» («ВКХ») на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению за период с 2007 года.

Причем, отсутствие задолженности коммунальщики требуют доказать оплаченными квитанциями, несмотря на то, что срок хранения таких документов составляет три года.

В настоящее время по этому поводу стали поступать многочисленные жалобы в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Люди сетуют, что, не имея на руках платежек десятилетней давности, они теперь не могут доказать, что являются добросовестными плательщиками.

В ведомстве, однако, подтвердили, право МУП «ВКХ» направлять квитанции на погашение задолженности за период, превышающий три года. В действующем законодательстве отсутствует норма, предусматривающая сроки, по истечении которых запрещается предъявлять требование о задолженности.

В то же время, как сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора, при несогласии с образовавшимся долгом жильцы вправе не оплачивать такие квитанции. Но порекомендовали для начала письменно обратиться в адрес МУП «ВКХ» с заявлением об отсутствии задолженности за указанный период и с требованием аннулировать долг. А в случае отказа обратиться в суд.

В ведомстве пояснили, что при подаче иска к МУП «ВКХ» о понуждении к прекращению выставления задолженности потребители освобождаются от уплаты госпошлины. Заявление можно предъявить в суд по своему месту жительства, месту пребывания либо по месту нахождения ответчика.

Кроме того, в соответствии со статьей 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» граждане вправе потребовать компенсации морального вреда, размер которой определяется судом.