В Михайловке у братской могилы высадили саженец «Сталинградского тополя»
Сегодня, 16:31ОбществоНаталья ЖурбинаФото: mihadm.com
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Акция прошла в парке Победы у братской могилы советских воинов в рамках стартовавшей всероссийской акции «Сталинградский тополь».
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», во всех 33 районах области в эти дни высаживаются молодые деревца, полученные из побегов знаменитого тополя, растущего на Аллее Героев в Волгограде.
Сегодня такой саженец появился в Михайловке, у стелы с именами 117 имен красноармейцев, погибших в период Сталинградской битвы и умерших в михайловских госпиталях в 1942-1943 годах, сообщили в пресс-службе администрации Михайловского района.
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Фото: mihadm.com
Почетное право высадки саженца было предоставлено представителю молодежи - студенту Андрею Соломатину. В торжественном мероприятии приняли участие ветераны, дети военного Сталинграда, руководство города, школьники.
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