В Михайловке у братской могилы высадили саженец «Сталинградского тополя»

Сегодня такой саженец появился в Михайловке, у стелы с именами 117 имен красноармейцев, погибших в период Сталинградской битвы и умерших в михайловских госпиталях в 1942-1943 годах, сообщили в пресс-службе администрации Михайловского района.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», во всех 33 районах области в эти дни высаживаются молодые деревца, полученные из побегов знаменитого тополя, растущего на Аллее Героев в Волгограде.

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