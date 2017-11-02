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В Михайловке у братской могилы высадили саженец «Сталинградского тополя»
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Михайловке у братской могилы высадили саженец «Сталинградского тополя»

Сегодня, 16:31ОбществоНаталья ЖурбинаФото: mihadm.com
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